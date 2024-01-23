Онлайн «покемонов с пушками» Palworld превысил 1,86 млн игроков – второе место в истории Steam

Собравшая у экранов мониторов более 1,86 млн геймеров одномоментно, Palworld вышла на второе место по пиковому онлайну в истории Steam. Впереди только PUBG: BATTLEGROUNDS с показателем в 3,25 млн игроков.

Кроме того, Palworld стала самой прибыльной игрой в Steam за неделю с 16 по 23 января. В свежем чарте «покемоны с пушками» обошли Steam Deck, Counter-Strike 2, PUBG: BATTLEGROUNDS и EA SPORTS FC 24.

Игра вышла в ранний доступ 19 января, но уже за это время успела поставить несколько рекордов.

Palworld представляет собой выживание в открытом мире с возможностью ловить уникальных существ «Палов». Их можно использовать в боях, либо привлекать с производству или строительству. Также среди Палов есть те, кого можно оседлать, чтобы исследовать игровой мир.