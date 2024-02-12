Palworld – всё? «Покемоны с пушками» стремительно теряют онлайн

Ещё три недели назад о «выживалке» Palworld не говорил только ленивый. Но хайп быстро спал, а графики Steam демонстрируют грустную тенденцию – игроки постепенно уходят.

Только с начала февраля онлайн в «покемонах с пушками» просел больше чем в два раза. На пике в игру играли более 2,1 млн человек, а последние дни максимальный онлайн не доходит и до 800 тыс игроков.

Причина проста и понятна – отсутствие нового контента и патчей. Pocket Pair, не ожидавшая такого внимания к проекту, вероятно, из кожи вон лезет, чтобы подготовить что-то новое. При этом студия признаётся, что ей «катастрофически» не хватает разработчиков.