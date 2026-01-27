ДЭВУ (POIZON) назвала самые подделываемые товары в России | The GEEK
ДЭВУ (POIZON) назвала самые подделываемые товары в России

Чем выше спрос и узнаваемость, тем выше риск нарваться на подделку — особенно в сегменте кроссовок.
Редакция The GEEK сегодня в 13:45

Контрафакт в России всё заметнее смещается в сторону массовых и популярных товаров. Именно такие выводы следуют из статистики POIZON за 2025 год.

Абсолютным лидером по количеству подделок остаётся Nike. На бренд пришлось около трети всех выявленных фейков в категории кроссовок. Чаще всего подделывали самые ходовые модели:

  • Nike Dunk
  • Air Force 1
  • Air Jordan 1
  • Air Jordan 4

Следом идут New Balance и adidas, а также Asics — все три бренда стабильно входят в топ по количеству поддельной обуви. Общая тенденция очевидна: подделывают не редкие релизы, а то, что массово покупают каждый день.

Люкс и одежда тоже под прицелом

В сегменте люксовой обуви чаще всего подделывали Balenciaga — в первую очередь модель Track. На втором месте оказался Louis Vuitton с линейкой кроссовок Trainer.

Среди одежды лидирует A Bathing Ape (BAPE). Также в зоне повышенного риска остаётся Stone Island — бренд регулярно фигурирует в отчётах по контрафакту.

В категории аксессуаров чаще всего подделывали изделия Gucci — от ремней до сумок.

Как ДЭВУ (POIZON) гарантирует подлинность

Отдельного внимания заслуживает сегмент коллекционных товаров. В 2025 году одним из самых подделываемых объектов стала фигурка Labubu от Pop Mart. Рост фейков в этой категории говорит о том, что рынок контрафакта выходит за пределы моды и обуви и всё активнее заходит в поп-культуру и коллекционирование.

Почему это происходит

Эксперты отмечают, что логика рынка подделок изменилась. Контрафакт больше не гонится за редкостью или люксовым статусом — его цель массовый спрос. Чем популярнее товар, тем быстрее он становится мишенью для фейков.

На фоне этого аутентификация и проверка подлинности становятся критически важными, особенно в условиях российского рынка, где вторичный и параллельный импорт остаются основными каналами продаж.

