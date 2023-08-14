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Overwatch 2 признана худшей игрой в Steam

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Вадим Майков сегодня в 02:14

Последнее время компания Blizzard столкнулась с недовольством со стороны своих бывших фанатов и это проявилось через негативные оценки игры Overwatch, особенно после её появления на платформе Steam.

Геймеры показали свои недовольства и претензии к компании, «наградив» игру негативными отзывами, что привело к тому, что Overwatch спустилась на самое дно списка оценок игр на Steam. Однако такие ситуации иногда могут быть временными и позже, администрация платформы, может принять меры по реабилитации игры.

Overwatch 2, который был обещан как условно-бесплатный сиквел, столкнулся со множеством проблем в процессе разработки и многие обещания разработчиков, так и остались невыполненными. Это вызвало недовольство игроков, которые выразили своё разочарование соответствующими оценками.

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Источник:
Steam250

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