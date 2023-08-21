OUKITEL представила прочный планшет RT7 Titan 5G со сверхъемкой батареей

Компания Oukitel анонсировала выход нового планшета RT7 Titan 5G с мощным аккумулятором на 32000 мАч. По словам производителя, их новинке нет каких-либо подобных аналогов на мировом рынке.

RT7 Titan 5G за счет аккумулятора емкостью 32000 мАч, может проработать около 2720 часов в режиме ожидания или 113 дней без подзарядки, что составляет около 3,7 месяца.

Интересно, что для полного заряда планшету потребуется всего 6 часов за счет совместимого зарядного устройства мощностью 33 Вт. При этом зарядный блок входит в комплект. Если использовать зарядный блок на 10 Вт, то время заряда увеличится до 30 часов.

Планшет получил 10.1-дюймовый экран с матрицей IPS, разрешением 1200×1920 точек, частотой обновления 60 Гц и максимальной яркость в 400 нит. В качестве процессора используется чипсет трехлетней давности Dimensity 720 в паре с 12 Гб оперативной памяти типа DDR4. Для хранения данных доступно 256 ГБ.

Корпус получил защиту от воды, пыли и ударов. RT7 может выдержать падение с высоты 1 метра и работу при температуре от -20 ℃ — 55 ℃. Габариты: 249.1 х 167.8 х 19.8 мм, а общий вес 1,2 кг.

Стоимость OUKITEL RT7 Titan 5G составляет 30 760 ₽.