Вышел прочный смартфон Oukitel C38 всего за 150 долларов

Компания Oukitel представила прочный смартфон C38 по доступной цене и с приятными характеристиками. На этот раз разработчики сделали акцент не только на надежности устройства, но и на его внешнем виде. Новинка получила три расцветки, среди которых стандартные черная и серая, а также необычная мятно-зеленая. Цена составила 149,99 долларов или 12-14 тысяч рублей.

Oukitel C38 претендует на ударопрочность, но, при этом, может похвастаться толщиной всего в 8,8 мм, а также весом в 200 грамм. И это при наличии 6,6-дюймового 2K-дисплея и защитного стекла Corning Gorilla Glass 5. «На борту» же уместили мощную начинку: 6 ГБ оперативной памяти с расширением до 24, 256 ГБ внутренней с расширением до 1 ТБ, а также процессор Mediatek MT8788 на 8 ядер. Заряда, по словам производителя, хватит на 26 часов из-за АКМ на 5150 мАч.

Не оставили в стороне и любителей фотографий, ведь Oukitel C38 оснащен тройной камерой. На фронтальной стороне у смартфона 32-мегапиксельный сенсор Samsung для селфи, а на задней 48-мегапиксельный основной сенсор Sony.