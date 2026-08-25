Представлен Lenovo Legion Y700 Wuji — игровой мини-планшет с OLED-дисплеем и поддержкой 5G
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Представлен Lenovo Legion Y700 Wuji — игровой мини-планшет с OLED-дисплеем и поддержкой 5G

Первый в мире компактный планшет с флагманским «железом», в котором есть поддержка SIM-карт.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 14:00
Представлен Lenovo Legion Y700 Wuji — игровой мини-планшет с OLED-дисплеем и поддержкой 5G

Сегодня в Китае состоялась презентация игрового мини-планшета Lenovo Legion Y700 Wuji, особенностью которого стала поддержка SIM-карт (5G), чего ранее ни один производитель не предлагал в сочетании с флагманским «железом» и компактным формфактором. Другой особенность девайса стало появление OLED-дисплея, о котором давно просили фанаты этой серии.

Legion Y700 Wuji получил 8,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560 × 1600 точек (плотность 359 PPI) и частотой обновления 165 Гц, частота дискретизации составляет 3400 Гц с падением не ниже 360 Гц при касании несколькими пальцами, ШИМ — 3840 Гц. Локальная яркость в пике до 4000 нит, соотношение сторон у экрана составляет 16:10.

Заявлена поддержка цветового охвата DCI-P3, Dolby Vision, 12 бит, мультитач с распознанием до 10 касаний одновременно, несколько режимов для защиты глаз, отсутствие мерцания, вредный синий цвет всего 6,75%, а также получен сертификат качества TÜV Rheinland (отличная защита для глаз).

К сожалению, в сравнении с прошлыми поколениями Y700, у новинки в верхней части по центру экрана появилась фронтальная камера. Это пришлось сделать из-за узких 2,89-миллиметровых рамок вокруг дисплея, в которых нет места для размещения фронтального сенсора. Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор с кольцевой RGB-подсветкой и вспышкой рядом. Толщина планшета составляет всего 6,5 мм при массе 298 г.

За вычислительные возможности отвечает флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5T (10667 МБ/с) и быстрым хранилищем типа UFS 4.1 Pro. Стоит отметить, Qualcomm отбирает лучшие чипы и приписывает им в нейминге приставку «Leading Version», такие SoC могут работать на тактовой частоте до 4,74 ГГц, у обычной версии чипа SD 8 Elite Gen 5 этот показатель составляет — 4,6 Гц.

Lenovo заявляет, что планшет Legion Y700 Wuji в бенчмарке AnTuTu способен набрать 4 585 844 балла, что является абсолютным рекордом среди существующих в продаже Android-устройств.

Legion Y700 Wuji оснащён аккумулятором ёмкостью 7470 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 68 Вт, также есть обходная зарядка и два порта USB‑C (3.2 Gen 2 и USB 2.0).

Из прочего, планшет получил Wi-Fi 7, Bluetooth, 5G, NFC, GPS, стереодинамики, два линейных виброматора и сканер отпечатка пальца.

Из коробки, гаджет будет работать на операционной системе Android со встроенными ИИ-фишками для получения лучшего игрового опыта при помощи искусственного интеллекта.

В Китае Lenovo Legion Y700 Wuji поступит в продажу уже сегодня, по следующим ценам:

  • (12/256 ГБ) — 4499 ¥ (56 548 ₽)
  • (16/512 ГБ) — 5499 ¥ (69 118 ₽)
  • (24/1024 ГБ) — 7999 ¥ (100 544 ₽)

Когда будет представлена глобальная версия, пока неизвестно.

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