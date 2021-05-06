Ошибка Windows Defender захламляет системный диск тысячами файлов

На форумах Microsoft и дашборде Reddit начали появляться жалобы от пользователей Windows после последнего апрельского обновления Microsoft Defender. Основные жалобы касаются защитника Windows, который буквально забивает диск большим количеством неизвестных файлов по пути C: \ ProgramData \ Microsoft \ Windows Defender \ Scans \ History \ Store.

Вес файлов достигает до 2 КБ и сами по себе являются безопасными, но они могут заполнить всё дисковое пространство, что окажется на работе операционной системы. Также их можно безвредно удалить из папки Store.

В Microsoft знают о проблеме и готовят патч под номером 1.1.18100.6. Он выйдет в самое ближайшее время и обновится самостоятельно.

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