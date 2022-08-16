Осенью Windows 11 получит крупное обновление

Компания Microsoft готовит крупное обновления 22H2 для Windows 11. В нём пользователей ожидает переработанные меню «Пуск» и «Диспетчер задач».

Ключевой особенностью в Windows 11 станет возможность перетаскивать файлы и ярлыки на панель задач, а также в открытые приложения. Функция была доступна и ранее, но с релизом Windows 11 её почему-то убрали.

Кроме того, позже выйдет ещё одно обновление до конца 2022 года. В нём появится новый интерфейс, который будет содержать вкладки в «Проводнике». Microsoft уже несколько месяцев тестирует эту функцию.

Выход крупного апдейта 22H2 для Windows 11 запланирован на 20 сентября.

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