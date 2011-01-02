Опубликованы первые фотографии будущих наушников Apple AirPods 3

В сети опубликованы первые фото и компьютерные изображения будущих наушников Apple AirPods 3.

Судя по ним, новинка будет похожа на AirPods Pro. Из особенностей заявлена смена накладок и меньший размер по сравнению со второй итерацией. В частности, «ножка», судя по изображениям, стала куда меньше.

Также заявлено улучшение времени автономной работы. А вот активного шумоподавления у новинки не будет. Не исключено, что новинку покажут уже на ближайшей презентации компании, которая состоится в будущий вторник.

Данных о ценах и начале продаж пока нет. При этом отметим, что уже в текущем году наушники такого типа могут достичь продаж в 250 млн штук. А в будущем году цифры могут вырасти до 350 млн.