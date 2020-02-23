Опубликованы новые рендеры iPhone 12

Известный дизайнер Бен Гескин опубликовал новые рендеры iPhone 12. Он явно вдохновлялся презентованным сегодня iPad Pro и многочисленными разговорами о дополненной реальности.

Автор изображений “подарил” будущему iPhone 12 тройную камеру и лидар в квадратном блоке. Решит ли Apple, действительно, воплотить такое решение не известно. Однако, Бену Гескину часто удавалось угадывать дизайны флагманов купертиновцев. Поэтому эти рендеры также могут оказаться вполне реальными.

Кстати, некоторые аналитики прочат опоздание выхода новой линейки iPhone, примерно, на месяц. Так смартфоны 12 поколения могут выйти в октябре вместо сентября. Причиной тому — тот чье имя называть можно, но уже надоело (коронавирус, если вдруг кто-то забыл).

Другие рендеры iPhone 12 можно посмотреть тут и тут.