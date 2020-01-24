Блогер показал на видео внешний вид iPhone 12

Популярный французский блогер под ником EverythingApplePro, опубликовал в instagram видео с будущим дизайном iPhone 12 Pro.

Дисплей с “чёлкой” и задняя часть корпуса, остались на прежнем месте. Изменениям подверглись боковые грани, которым стали квадратными, как это было ранее в iPhone 4 и iPhone 5.

Кроме того, боковые грани используются в последних iPad Pro. Поэтому Apple может их внедрить в айфоны следующего поколения.

Ранее на YouTube-канале блогер опубликовал концепт iPhone 12 Pro в необычном синем цвете. Как показывает практика, айфоны в эксклюзивных цветах разбирают на “ура”.

Выход iPhone 12 ожидается в сентябре 2020 года.