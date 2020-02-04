Опубликованы новые рендеры iPhone 12 Pro

Активисты-дизайнеры с огромным энтузиазмом создают рендеры iPhone 9 (SE 2) и линейки iPhone 12. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже.

Сейчас дизайнер Хасан Каймак опубликовал свою версию флагманского iPhone 12 Pro. Получилось у него, честно говоря, жутко и неправдоподобно. Советуем взглянуть на эти рендеры, но только ради любопытства.

Хасан Каймак считает, что Apple увеличит количество камер. Может это и правда, но навряд ли датчики будут расположены таким безобразным образом. В остальном дизайн смартфона похож на правду: отсутствие «челки», тонкие рамки и металлические боковые грани.

Это не первые рендеры iPhone 12 Pro, другие можно посмотреть тут и тут.