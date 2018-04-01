Опубликованы характеристики новых видеокарт NVIDIA
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Новости

Опубликованы характеристики новых видеокарт NVIDIA

Пока все ждут появление новых видеокарт NVIDIA в этом году, в интернете появилась информация о будущих двух моделях, а именно о GeForce RTX 3070 и RTX 3080.

По информации китайских инсайдеров, основой новинок могут стать графические процессоры GA103 и GA104 . Первый получит GeForce RTX 3080, а вторым оснастят GeForce RTX 3070.

Geforce Rtx 3070 1

Согласно источнику, GA103 имеет 60 вычислительных блоков, 3480 ядер CUDA, шину памяти разрядностью 320 бит, а также 10/20 ГБ видеопамяти GDDR6.

Вторая версия станет значительно проще и получит 48 вычислительных блоков, 3072 ядра CUDA, шину памяти разрядностью 256 бит, а также 8/16 ГБ видеопамяти GDDR6. Кроме того, новые модели будут изготавливаться по 7-нм техпроцессу.

Выход видеокарт GeForce RTX 3070 и RTX 3080 ожидается в марте этого года.

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