Опубликованы характеристики новых видеокарт NVIDIA

Пока все ждут появление новых видеокарт NVIDIA в этом году, в интернете появилась информация о будущих двух моделях, а именно о GeForce RTX 3070 и RTX 3080.

По информации китайских инсайдеров, основой новинок могут стать графические процессоры GA103 и GA104 . Первый получит GeForce RTX 3080, а вторым оснастят GeForce RTX 3070.

Согласно источнику, GA103 имеет 60 вычислительных блоков, 3480 ядер CUDA, шину памяти разрядностью 320 бит, а также 10/20 ГБ видеопамяти GDDR6.

Вторая версия станет значительно проще и получит 48 вычислительных блоков, 3072 ядра CUDA, шину памяти разрядностью 256 бит, а также 8/16 ГБ видеопамяти GDDR6. Кроме того, новые модели будут изготавливаться по 7-нм техпроцессу.

Выход видеокарт GeForce RTX 3070 и RTX 3080 ожидается в марте этого года.