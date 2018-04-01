Опубликовано изображение Xiaomi Mi 10

Известный инсайдер Xiaomishka опубликовал качественное изображение флагманского Xiaomi Mi 10 Explorer Edition. Будет ли такая версия у Pro-модели неизвестно.

Для Xiaomi это не первый смартфон с прозрачной задней панелью. Первым таким устройством стал Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, представленный еще в 2018 году.

На данный момент известно, что Xiaomi Mi 10 получил основную вертикальную камеру с 4 датчиками, один из которых на 108 Мп. Новинка может стать самым доступным устройством среди смартфонов с 108-мегапиксельными камерами. Также подтверждено, что Mi 10 будет работать на топовой платформе Snapdragon 865.

Помимо этого, несколькими днями раньше Xiaomi опубликовала официальный тизер устройства.

Xiaomi Mi 10 представят 10 февраля. Хотя изначально дата презентации была заявлена на день позже, но, видимо, Xiaomi решили ее перенести. Скорее всего, изменения произошли из-за “соседства” с Samsung. Южнокорейская компания представит свою флагманскую линейку Galaxy S20 именно 11 февраля.

Помимо свежих изображений Xiaomi Mi 10, сегодня были опубликованы фотографии старшей версии линейки Mi 10 Pro. Посмотреть можно тут.