Xiaomi Mi 10 представят раньше ожидаемого
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Новости

Xiaomi Mi 10 представят раньше ожидаемого

Известный инсайдер Xiaomishka поделился новостями относительно презентации Xiaomi Mi 10.

Производитель планирует перенести выход смартфона на 10 вместо 11 февраля. Причина может быть вполне очевидна — на 11 февраля запланировано специальное мероприятие Samsung, на котором будет представлена флагманская линейка S20.

Xiaomi Mi 10

Смартфон Xiaomi Mi 10 должен получить хорошие характеристики. Известно, что у него мощный Snapdragon 865 и 108-мегапиксельная основная камера. Новинка может стать самым доступным камерофоном с 108 Мп.

Помимо этого, Xiaomi может представить на презентации еще одну модель — Mi 10 Pro. Раньше его существование основывалось на слухах, но теперь в Сети появились его живые фото.

Xiaomi Mi 10 Pro

В чем будут заключаться главные отличия стандартной версии от Pro неизвестно. Mi 10 Pro также получит 108-мегапиксельную камеру, топовый процессор Snapdragon 865 и аккумулятор емкостью 4500 мАч. В комплекте с устройством будет идти 65-ваттная зарядка.

  • Xiaomi Mi 10 Pro 6
  • Xiaomi Mi 10 Pro 5
  • Xiaomi Mi 10 Pro 4
  • Xiaomi Mi 10 Pro 3
  • Xiaomi Mi 10 Pro 2
  • Xiaomi Mi 10 Pro 1

По слухам, компания запустит продажи смартфонов 14 февраля.

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