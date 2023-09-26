Опубликованы цены на Samsung Galaxy S23 Fan Edition

Вчера Аргентинский филиал Samsung случайно опубликовал постер с грядущими устройствами серии Fan Edition, а сегодня профильный ресурс GSMArena поделился ценами на смартфон Galaxy S23 FE.

Согласно источнику, в США рекомендованная розничная стоимость Galaxy S23 FE будет составлять 599 долларов (57 600 ₽), но отмечается, что в других регионах Samsung будет просить за него иную сумму.

Ожидается, что в Европе ценник на Galaxy S23 FE будет не ниже 699 евро (71 200 ₽). Для сравнения, на момент написания новости в интернет-магазине Samsung, обычный Galaxy S23 в США стоит 749 долларов (71 900 ₽) и 949 евро (96 700 ₽) в ЕС. В Великобритании стоимость Galaxy S23 составляет 849 фунтов стерлингов (99 650 ₽), возможно, Galaxy S23 FE в этом регионе будет стоить 699 фунтов стерлингов (82 050 ₽).

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором описаны все известные технические характеристики, приписываемые смартфону инсайдерами.