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В сеть слили официальные промо-ролики Samsung Galaxy S23 FE

В преддверии официального релиза Galaxy S23 FE в сеть слили промо-ролики смартфона, который станет частью линейки Fan Edition от Samsung. Опубликованные видео тизерят «эпический дисплей» и «эпическую камеру» устройства.

Согласно слухам, S23 FE получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Блок камер будет включать три сенсора: основная камера – 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения, сверхширокоугольная – 8 Мп и телеобъектив – 12 Мп.

Буквально несколько дней назад аргентинский филиал Samsung вовсе слил всю линейку Fan Edition до анонса.

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Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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