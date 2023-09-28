В сеть слили официальные промо-ролики Samsung Galaxy S23 FE

В преддверии официального релиза Galaxy S23 FE в сеть слили промо-ролики смартфона, который станет частью линейки Fan Edition от Samsung. Опубликованные видео тизерят «эпический дисплей» и «эпическую камеру» устройства.

Согласно слухам, S23 FE получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Блок камер будет включать три сенсора: основная камера – 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения, сверхширокоугольная – 8 Мп и телеобъектив – 12 Мп.

Буквально несколько дней назад аргентинский филиал Samsung вовсе слил всю линейку Fan Edition до анонса.