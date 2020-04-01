Опубликовано изображение будущего Realme TV

Бренд Realme лишь два года назад заявил о себе в сфере мобильных устройств. Сейчас это один из самых быстроразвивающихся брендов, который мы знали лишь по выпуску смартфонов. Сейчас же руководство бренда решили пересмотреть свои приоритеты и теперь они намерены влиться в нишу умных телевизоров, где уже есть представители Xiaomi и Redmi – главные конкуренты.

Это на днях подтвердил известный и довольно правдивый инсайдер – Мукул Шарма. Первый умный телевизор Realme уже прошел сертификацию в одном агентстве Индии. По итогам сертификации удалось выяснить, что телевизор получил диагональ 43 дюйма. Вряд ли у кого будет вызывать сомнения тот факт, что этот девайс будет не слишком дорогим. Сама презентация должна пройти в ближайшее время.