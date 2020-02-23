Опубликованный список смартфонов MIUI 12 назвали фейком

О разработке MIUI 12 стало известно совсем недавно, а первые беты начнут выходить уже этой весной. На днях в сети появился список смартфонов, которые получат последнюю прошивку Xiaomi, но популярный инсайдер Xiaomishka опроверг эту информацию.

#FakeNews #Xiaomi

Guys, in the news now you can find an absolutely #fake list of smartphones that will receive #MIUI12 update. This list has nothing to do with reality.



Developers are now fully focused on optimizing #MIUI11 and improving functionality. pic.twitter.com/0bCEitx2oC — Xiaomishka (@xiaomishka) February 29, 2020

По словам инсайдера список оказался фейком. Первый источник, который опубликовал его – сделал это ради набора просмотров. Также Xiaomishka сообщил, что Xiaomi действительно ведёт работу над MIUI 12, но большую часть времени пока уделяет оптимизации MIUI 11.

Настоящий список Xiaomi и Redmi может появиться ближе к лету.