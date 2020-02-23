Опубликованный список смартфонов MIUI 12 назвали фейком

О разработке MIUI 12 стало известно совсем недавно, а первые беты начнут выходить уже этой весной. На днях в сети появился список смартфонов, которые получат последнюю прошивку Xiaomi, но популярный инсайдер Xiaomishka опроверг эту информацию.
По словам инсайдера список оказался фейком. Первый источник, который опубликовал его – сделал это ради набора просмотров. Также Xiaomishka сообщил, что Xiaomi действительно ведёт работу над MIUI 12, но большую часть времени пока уделяет оптимизации MIUI 11.
Настоящий список Xiaomi и Redmi может появиться ближе к лету.
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