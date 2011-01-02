Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые скоро получат MIUI 12

В сети появился список смарфтонов, которые получат обновление до MIUI 12. Это касается моделей брендов Xiaomi, Redmi и Poco.

Список выглядит так:

Xiaomi Mi Mix 3;

Xiaomi Mi Mix 2S;

Xiaomi Mi 9 SE;

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition;

Xiaomi Mi 8;

Xiaomi Mi 8 UD;

Xiaomi Mi CC9;

Xiaomi Mi CC9 Pro;

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition;

Redmi Note 8 Pro;

Redmi Note 7 Pro;

Redmi Note 7;

Redmi 10X Pro 5G;

Redmi 10X 5G;

Redmi 10X 4G.

Затем на протяжении октября соответствующее обновление получат вот эти смартфоны:

Redmi Note 7;

Redmi Note 8;

Redmi 6;

Redmi 7;

Redmi 8;

Redmi 9;

Poco M2.

Само собой, точное время обновления будет зависеть от региона, но в целом обновления планируется выпустить в ближайшее время для всех.