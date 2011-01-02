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Новости

Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые скоро получат MIUI 12

В сети появился список смарфтонов, которые получат обновление до MIUI 12. Это касается моделей брендов Xiaomi, Redmi и Poco.

Список выглядит так:

  • Xiaomi Mi Mix 3;
  • Xiaomi Mi Mix 2S;
  • Xiaomi Mi 9 SE;
  • Xiaomi Mi 8 Explorer Edition;
  • Xiaomi Mi 8;
  • Xiaomi Mi 8 UD;
  • Xiaomi Mi CC9;
  • Xiaomi Mi CC9 Pro;
  • Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition;
  • Redmi Note 8 Pro;
  • Redmi Note 7 Pro;
  • Redmi Note 7;
  • Redmi 10X Pro 5G;
  • Redmi 10X 5G;
  • Redmi 10X 4G.

Затем на протяжении октября соответствующее обновление получат вот эти смартфоны:

  • Redmi Note 7;
  • Redmi Note 8;
  • Redmi 6;
  • Redmi 7;
  • Redmi 8;
  • Redmi 9;
  • Poco M2.

Само собой, точное время обновления будет зависеть от региона, но в целом обновления планируется выпустить в ближайшее время для всех.

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Источник:
DigiTimes
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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