Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые скоро получат MIUI 12

В сети появился список смарфтонов, которые получат обновление до MIUI 12. Это касается моделей брендов Xiaomi, Redmi и Poco.
Список выглядит так:
- Xiaomi Mi Mix 3;
- Xiaomi Mi Mix 2S;
- Xiaomi Mi 9 SE;
- Xiaomi Mi 8 Explorer Edition;
- Xiaomi Mi 8;
- Xiaomi Mi 8 UD;
- Xiaomi Mi CC9;
- Xiaomi Mi CC9 Pro;
- Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition;
- Redmi Note 8 Pro;
- Redmi Note 7 Pro;
- Redmi Note 7;
- Redmi 10X Pro 5G;
- Redmi 10X 5G;
- Redmi 10X 4G.
Затем на протяжении октября соответствующее обновление получат вот эти смартфоны:
- Redmi Note 7;
- Redmi Note 8;
- Redmi 6;
- Redmi 7;
- Redmi 8;
- Redmi 9;
- Poco M2.
Само собой, точное время обновления будет зависеть от региона, но в целом обновления планируется выпустить в ближайшее время для всех.
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