Финальную MIUI 12.5 получат более 20 смартфонов Xiaomi

Xiaomi решила порадовать своих фанатов и сообщила, что первая партия смартфонов состоящая из пяти моделей, получит финальную версию MIUI 12.5 уже 30 апреля. Теперь стало известно о второй части. Список сейчас такой:

Список устройств второй волны

Стабильная версия MIUI 12.5 для указанных моделей начнёт приходить на смартфоны в конце мая, но пока только для китайского рынка. Глобальная версия появится значительно позже и по ориентировочным данным это будет лето 2021 года.