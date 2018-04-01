Опубликован рендер Huawei P40 Pro с пятью камерами

Серия смартфонов Huawei P30 получилась у китайского производителя весьма качественной, особое внимание было уделено камерам от Leica. Поэтому с каждый днём становится интересней, чем может удивить Huawei в грядущем P40.

По слухам уже известно, что топовый вариант P40 получит 5 камер и 10-кратный оптический зум, а официальные данные говорят об отсутствии графенового аккумулятора.

Китайский ресурс ithome опубликовал рендер задней панели Huawei P40 Pro и выглядит он весьма спорно. Спрашивается куда смартфону 5 модулей и тем более в таком странном порядке, не говоря уже о прямоугольном блоке.

По предварительным данным смартфон может получить основную камеру на 40 Мп, отдельный модуль макросъёмки и 3D ToF.

Презентация Huawei P40 ожидается в марте 2020 года.