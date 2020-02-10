Опубликован официальный анонс Xiaomi Mi 10

Официальная презентация флагмана Xiaomi Mi 10 состоится 23 февраля на выставке Mobile World Congress (MWC) 2020. Перед этим, 13 февраля состоится онлайн-конференция, на который производитель анонсирует и покажет новинку. Сейчас Xiaomi опубликовала официальный тизер, на котором изображен будущий смартфон.

Теперь точно известно, что Mi 10 получит изогнутый дисплей, тонкие рамки и встроенный сканер отпечатков. Задняя панель новинки будет выполнена из стекла.

У смартфона четыре модуля основной камеры. Главным выступает 108-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL Bright HMX. Президент Xiaomi Group China заявил, что оценка Mi 10 на DxOMark будет сюрпризом для пользователей. Но, как известно, сюрпризы бывают разные.

Mi 10 будет работать на топовой платформе Snapdragon 865. Он получит дисплей с частотой обновления 90 Гц, а также сверхбыструю оперативную память LPDDR5, флеш-память UFS 3.0 и технологию жидкостного охлаждения, которая исключит проблемы с перегревом устройства.

В Китае новинка уже доступна для предзаказа. Количество резервов уже перевалило за 1,5 миллиона. Стоимость смартфона начинается от $600.

Ранее Mi 10 уже появлялся на качественных изображениях. Посмотреть их можно здесь.