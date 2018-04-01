Xiaomi Mi 10 появился на новых анонсах
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Новости

Xiaomi Mi 10 появился на новых анонсах

Известный инсайдер Xiaomishka опубликовал качественные анонсы и фотографии будущих Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.

Флагманскую линейку представят в Китае 13 февраля, на мировой рынок смартфоны выйдут 23 февраля. Изначально производитель собирался показать их 10 числа, за день до мероприятия Samsung. Но вспышке коронавируса удалось навести смуту и сдвинуть все планы.

Известно, что флагманы будут работать на топовой Snapdgaron 865. У обоих смартфонов основной 108-мегапиксельный сенсор и возможность записи 8K-видео.

  • 50885a52 Cb21 4c4c Ad96 C8e4e9586d9e
  • Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 получит быструю оперативную память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.0. Китайская компания даже успела повздорить с другими производителями из-за этой «оперативки» и первенства ее получения. Сначала Xiaomi сделала заявление, потом Nubia, а затем и Realme. Можно даже не пытаться разобраться кто в итоге первый получил сверхбыструю память LPDDR5.

Главное отличие между стандартной и Pro-моделями кроется в камере. Версия постарше получит два дополнительных сенсора. Какие функции они будут выполнять пока не ясно.

  • Xiaomi mi 10
  • Xiaomi mi 10

Ожидается, что стоимость устройств будет начинаться от $500.

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