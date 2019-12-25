Oppo выпустит копию наушников AirPods

Все новое — это хорошо забытое старое. Наверное, именно так рассуждала компания Oppo, когда разрабатывала свои беспроводные наушники Enco Free. Производитель только не учел, что AirPods еще никто не забыл.

Известный инсайдер Мукул Шарма опубликовал изображения грядущей новинки. Ожидается, что Oppo Enco Free представят 26 декабря. Наушники являются практически копией AirPods. Похоже все: форм-фактор, футляр, цвет и некоторые функции. Правда, есть одно заметное отличие — наушники представлены еще и в черном варианте.

Время автономной работы новинки при произведении музыки составит 25 часов, в режиме разговора — 15 часов. Без зарядного кейса наушники смогут проработать до 5 часов. Стоимость Enco Free пока не раскрыта.