Oppo выпускает беспроводные наушники
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Oppo выпускает беспроводные наушники

Компания Oppo уже сегодня выводит на рынок свои беспроводные наушники – Enco W11. Правда, это касается лишь жителей Индии. Ожидаемая стоимость новинки – 33 доллара. Как ни странно, но цена немного снизилась с момента первой публикации. На тот момент она составляла 39 долларов.

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Что касается самих наушников, то они получат 8-миллиметровые излучатели. Enco W11 поддерживают формат AAC и имеют функциональность в виде шумоподавления. Подключается устройство с помощью технологии Bluetooth 5.0 и работает на расстоянии до 10 м.

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Управлять наушниками можно с помощью жестов. Краткое прикосновение – пауза или воспроизведение. Двойное касается – переход на другую композицию или снятие трубки при входящем звонке. Тройное прикосновение – активация голосового помощника. Долгое прикосновение – регулировка громкости.

Oppo Enco W11 способны проработать без подзарядки около 5 часов. Но с чехлом время автономной работы увеличивается до 20 часов. Кстати, наушники имеют защиту от пыли и влаги стандарта IP55.

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