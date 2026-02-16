Casio выпустила прозрачные G-Shock в коллаборации с Anti Social Social Club

Casio представила новую модель часов G‑Shock DW6900, созданную в сотрудничестве с брендом Anti Social Social Club. Модель получила название DW6900ASSC25-7 и уже продаётся в США по цене $170 (~13 000 рублей). Это их вторая совместная работа.

Часы выполнены в прозрачном матовом корпусе, через который частично видны внутренние детали. Модель сохраняет известную конструкцию G-Shock: ударостойкий корпус, круглый безель и крупные кнопки по бокам.

Циферблат чёрный с розовыми цветочными мотивами. В верхней части размещён логотип Anti Social Social Club. Дисплей цифровой и поддерживает стандартные функции: время, дату, секундомер, будильник и таймер обратного отсчёта.

Нижняя кнопка «G» выделена розовым цветом. При её нажатии включается подсветка, в которой появляется надпись «Get Weird» — отсылка к слогану бренда ASSC. Прозрачный ремешок украшен цветами сакуры и бабоками, застёжка — из металла.

Часы выдерживают погружение в воду на глубину до 200 метров, работают от батарейки CR2016 до двух лет, имеют автоматический календарь до 2099 года и поддерживают 12- и 24-часовой формат времени.