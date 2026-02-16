Casio выпустила прозрачные G-Shock в коллаборации с Anti Social Social Club | The GEEK
close
Новости

Casio выпустила прозрачные G-Shock в коллаборации с Anti Social Social Club

Модель в цветочном дизайне и «секретом» в подсветке.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:20

Casio представила новую модель часов G‑Shock DW6900, созданную в сотрудничестве с брендом Anti Social Social Club. Модель получила название DW6900ASSC25-7 и уже продаётся в США по цене $170 (~13 000 рублей). Это их вторая совместная работа.

Часы выполнены в прозрачном матовом корпусе, через который частично видны внутренние детали. Модель сохраняет известную конструкцию G-Shock: ударостойкий корпус, круглый безель и крупные кнопки по бокам.

Циферблат чёрный с розовыми цветочными мотивами. В верхней части размещён логотип Anti Social Social Club. Дисплей цифровой и поддерживает стандартные функции: время, дату, секундомер, будильник и таймер обратного отсчёта.

Нижняя кнопка «G» выделена розовым цветом. При её нажатии включается подсветка, в которой появляется надпись «Get Weird» — отсылка к слогану бренда ASSC. Прозрачный ремешок украшен цветами сакуры и бабоками, застёжка — из металла.

Часы выдерживают погружение в воду на глубину до 200 метров, работают от батарейки CR2016 до двух лет, имеют автоматический календарь до 2099 года и поддерживают 12- и 24-часовой формат времени.

id·219626·20260216_2025
Casio выпустит спецверсию часов Edifice к 60-летию первой победы Honda в «Формуле-1»
Casio выпустила часы WS1800 в ретро-дизайне с автономностью до 10 лет
На российский рынок вышли защищённые часы Amazfit T-Rex 3 Pro
Casio выпустила лимитированные G-Shock MRG-B2000KT-3A с титаном и изумрудами
Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов
Casio представила G-Shock GBX100S для сёрферов — отслеживают приливы, луну и восходы
Casio представила премиальные G-Shock за $2690
Casio выпустит цельнометаллические часы G-SHOCK GMW-BZ5000 с модульным корпусом
Casio выпустила умное кольцо в виде часов с экраном
Назад в 70-е: Casio и A.P.C. выпустили новые часы в ретро-стиле
Casio выпустила смарт-часы G-SHOCK GBD-300 в защищённом корпусе
Casio выпустила новую модель часов G-Shock
8 Marta Podborka
Подарки, которые оценят на 8 марта
Крутая экшн-камера от Casio не боится воды и падений

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  3. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  4. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  6. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры
Смотреть все обзоры