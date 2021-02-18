Oppo готовит анонс новой технологии быстрой зарядки

Не так давно на китайском ресурсе Weibo было опубликовано сообщение, что компания Oppo может в скором времени представить новую технологию ускоренной зарядки. Для тех, кто не знает, китайский технический гигант является важной фигурой в области технологий зарядки в индустрии смартфонов. Эта информация подтвердилась и уже сейчас производитель показал тизер будущей технологии.

По всей вероятности, представление пройдет в Шанхае на MWC и состоится это 23 февраля. Необходимо отметить, что именно технологией быстрой зарядки славится производитель. Компания не раз уже подтверждала это качеством. О новой технологии практически неизвестно ничего. Единственное, что намекает на новизну, так это наличие приставки «интерактивной» зарядки.