Oppo отключила свой сайт в Германии

Oppo столкнулась с трудным периодом на европейском рынке. Продажи их телефонов в Германии были приостановлены на почти на год и теперь официальный сайт компании в Германии остается пустым, без каких-либо списков продуктов.

На главной странице можно увидеть только одно объявление о продолжающемся партнерстве Oppo с Лигой чемпионов УЕФА и баннер с часто задаваемыми вопросами, где лишь один вопрос касается поддержки уже существующих устройств Oppo.

Домашняя страница Oppo DE

Ранее появилась информация, что Oppo покинет французский рынок после 30 июня. Кроме того, компания закрыла бизнес по разработке чипов на прошлой неделе. Также появились слухи о возможном уходе брендов Oppo и OnePlus с других регионов европейского рынка, однако компания опровергла эти утверждения.