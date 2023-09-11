OPPO A38 с ёмкой батареей поступил в продажу в России

В России начались продажи доступного смартфона OPPO A38. Новинка выделяется батареей ёмкостью 5000 мАч с технологией быстрой зарядки SUPERVOOC 33 Вт, а также динамиком 83 дБ с возможностью увеличения громкости до 300%.

Сердцем OPPO A38 является MediaTek Helio G85 в паре с 4 Гб оперативной памяти и возможностью расширения до 8 Гб за счет временного резервирования постоянной памяти. Встроенная флеш-память всего на 128 Гб.

За выдачу контента отвечает 6,56 дюймовый экран с цветовой палитрой яркости в 720 нит и частотой обновления 90 Гц.

Основная камера получила разрешение в 50 МП с 2 МП боке-модулем. Кроме того, есть поддержка технологии биннинга пикселей позволяет объединять 4 пикселя в один крупный. Также новинка получила 5 МП фронтальную камеру.

OPPO A38 в России можно приобрести в черном и золотом цветах в конфигурации 128/4 Гб памяти по цене 15 999 рублей.