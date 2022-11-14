Oppo анонсировала выход Oppo A1 Pro с камерой 108 Мп

Oppo анонсировала выход Oppo A1 Pro. Смартфон представят 16 ноября и, судя по всему, это будет копия Realme 10 Pro+.

Ранее A1 Pro уже фигурировал в базах и регуляторах TENAA, 3C и Geekbench, но под названием Oppo A98.

Из официальных тизеров стало известно, что Oppo A1 Pro получит OLED-дисплей с частотой 120 Гц и стеклом-водопадом, размер нижней панели составит всего 2,32 мм, а основную камеру наделят 108 Мп.

Предполагается, что процессором послужит MediaTek Dimensity 1080. Емкость аккумулятора составлит 5000 мАч + поддержка 67-ваттной зарядки.