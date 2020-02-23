Opera встроила Instagram в свой браузер для ПК

Opera интегрирует Instagram в новую версию своего десктопного браузера Opera 68. Браузер, доступный на Windows, Mac и Linux, уже обладает несколькими встроенными мессенджерами в боковой панели, включая Facebook Messenger, WhatsApp и Вконтакте.

Многие по-прежнему считают Instagram исключительно мобильной платформой, но на самом деле компания выпустила существенно больше новых функций для своей веб-версии, включая, например, недавно открытый доступ к сториз и личным сообщениям, о чем просили большое количество пользователей.

Пользователи Opera также получат доступ к своей основной ленте Instagram. Таким образом, вместе со сториз, функцией Explore и личными сообщениями, можно в полной мере оценить преимущества полноценный работы с Instagram на своем десктопном компьютере.

Использование мессенджеров и Instagram прямо в Opera позволяет получить все преимущества работы в интернете без каких-либо отвлекающих факторов. Пользователи могут сами решить, когда им необходим мессенджер, и не отвлекаться на постоянные уведомления, если только не активируют их самостоятельно.

Наличие встроенных мессенджеров позволяет воспользоваться ими в любое удобное время, легко и быстро послать сообщение друзьям, поделиться файлом, статьей или фото.

Чтобы активировать Instagram в Opera, достаточно кликнуть на иконку Instagram в боковой панели слева и войти в свой профиль.