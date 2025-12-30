$555 тысяч в год: OpenAI ищет человека, который будет отвечать за угрозы ИИ | The GEEK
$555 тысяч в год: OpenAI ищет человека, который будет отвечать за угрозы ИИ

Компания ищет руководителя, который займётся оценкой и снижением рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта.
Редакция The GEEK сегодня в 11:41

OpenAI разместила на своём сайте одну из самых высокооплачиваемых вакансий в технологической индустрии. Компания ищет руководителя отдела готовности (Head of Preparedness) с зарплатой до 555 тысяч долларов в год, не считая бонусов в виде акций.

На этой позиции специалист будет отвечать за подготовку моделей вроде ChatGPT к потенциальным реальным угрозам. В зону ответственности входят риски, связанные с психическим здоровьем пользователей, био- и кибербезопасностью, а также предотвращение злоупотреблений возможностями искусственного интеллекта.

Отдельный фокус — контроль над развитием ИИ-систем, способных к самообучению и автономному принятию решений. Ряд экспертов, включая Илона Маска, ранее высказывали опасения, что такие технологии в перспективе могут выйти из-под контроля человека.

В требованиях к кандидату указаны глубокие технические знания в области машинного обучения и безопасности ИИ. Дополнительным преимуществом считается опыт в моделировании угроз, кибербезопасности и борьбе с дезинформацией.

