OpenAI анонсировала работу над GPT-5

OpenAI анонсировала работу над моделью GPT-5 с возможностью достижения искусственного общего интеллекта.

Сегодня разработчики из OpenAI объявили о работе над моделью GPT-5, которая может быть выпущена в декабре 2023 года. Эта модель может достигнуть искусственного общего интеллекта (AGI), что означает, что ИИ сможет понимать и изучать любую интеллектуальную задачу, как человек.

Кроме того, в сентябре-октябре должна появиться промежуточная версия GPT-4,5.

Если GPT-5 действительно достигнет AGI, это может значительно увеличить производительность процессов, основанных на искусственном интеллекте, ускорить процессы и избавить от рутинной работы. Однако следует учитывать возможные непредвиденные последствия, связанные с таким высоким уровнем развития искусственного интеллекта.