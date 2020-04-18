Онлайн-сервис создал точную копию iPhone SE 2020 для сравнения с другими моделями в 3D

После презентации нового iPhone SE многие начали раздумывать о его покупке. Доступный айфон с топовой начинкой, но в старом корпусе. Достаточно интересный аппарат в 2020 году. Если в ваш список желанных устройств он тоже попал, то уже сейчас его можно сравнить с другими смартфонами Apple, а всё благодаря сервису Hotspot 3D, создавший точную копию iPhone SE второго поколения.

Сервис Hotspot 3D регулярно создаёт объёмные модели актуальных смартфонов. Всё для того, чтобы будущие покупатели могли осмотреть устройство с любого ракурса. Также можно менять существующие цвета корпуса.

Предзаказ iPhone SE 2-го поколения откроют в России 23 апреля, а с 24 апреля начнутся продажи у официальных представителей. Стоимость базового iPhone SE на 64 ГБ составляет 39 990 рублей.