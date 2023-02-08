OnePlus выпустила первый роутер — с SIM-картой и 5G

Компания OnePlus представила свой первый роутер под названием Hub 5G. Новинку показали на презентации. Устройство поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и может работать с устройствами умного дома по протоколу Matter. Помимо этого, поддерживается режим Mesh для объединения нескольких роутеров в одну сеть. Есть поддержка и мобильных сетей.

Другие технические особенности устройства не сообщаются, но на снимках видно несколько светодиодных индикаторов работы. Скорее всего, они отвечают за демонстрацию работы Wi-Fi, мобильной сети и кабельного подключения.

Главной «фишкой» новинки является поддержка SIM-карт, что позволяет «раздавать» интернет не только по кабелю, но и по мобильной сети. Продажи стартуют в июле 2023 года, цена пока не сообщаются.

Также на презентации компания показала компактную механическую клавиатуру.