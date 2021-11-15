OnePlus вернула пользователю деньги за взорвавшийся смартфон и оплатит лечение

Несколько дней назад мы писали об инциденте в Индии, где смартфон OnePlus взорвался и обжёг пользователя. И вот появились новые данные.

@OnePlus_IN Never expected this from you #OnePlusNord2Blast see what your product have done. Please be prepared for the consequences. Stop playing with peoples life. Because of you that boy is suffering contact asap. pic.twitter.com/5Wi9YCbnj8 — Suhit Sharma (@suhitrulz) November 3, 2021

Как сообщается, компания уже вернула деньги за смартфон, а также оплатит лечение пострадавшему. Хотя пока что конкретику там не называют. При этом производитель расследует причину взрыва, подробностей пока нет.

Зато стало известно, что это произошло, когда пользователь ехал на велосипеде. Смартфон в этот момент находился в кармане. Скорее всего, потому владелец и получил ожог — он попросту не успел вовремя отреагировать на возгорание. При этом отмечается, что в этот день было прохладно, так что перегреться от внешней температуры устройство явно не могло.

Видимо, всё дело в некачественных комплектующих.