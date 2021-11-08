Смартфон OnePlus загорелся и прожёг штаны пользователю

Проблемы со взрывающимися смартфонами продолжаются. На сей раз в сети появились фото OnePlus Nord 2, который взорвался прямо в кармане джинсов. Пользователь получил серьёзный ожог, устройство пришло в негодность, а штаны теперь нужно менять или штопать.

Сами фото доступны здесь — есть довольно неприятные, потому впечатлительным читателям лучше не смотреть. Там есть фото не только одежды и смартфона, но и самого ожога.

О причине пока не сообщается, однако это уже четвёртый случай с моделью Nord 2. Примечательно, что все инциденты происходили только в Индии. То ли в страну поступили некачественные комплектующие, то ли виноваты сборщики.

Пока что неясно, как отреагирует компания, хотя пользователь находится на связи со службой технической поддержки OnePlus.