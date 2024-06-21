OnePlus показала «самый мощный Android-планшет» Pad Pro

На предстоящей презентации 27 июня OnePlus представит не только смартфон OnePlus Ace 3 Pro, но и новый планшет — OnePlus Pad Pro. Компания опубликовала официальное изображение устройства.

Производитель утверждает, что на момент выхода это будет «самый мощный Android-планшет». Согласно имеющейся информации, планшет будет оснащен флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что делает его первым планшетом с таким процессором.

OnePlus Pad Pro получит 12,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3K, частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 7:5, а также до 16 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятор ёмкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

С точки зрения дизайна, OnePlus Pad Pro сохраняет черты своих предшественников — тонкие рамки и круглый блок камеры на задней панели. На изображении также видны аксессуары, включая чехол-клавиатуру и стилус.