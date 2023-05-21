OnePlus Nord 3 появился на подробных живых фото

Грядущий OnePlus Nord 3 показали на многочисленных живых фото.

Предполагается, что смартфон будет несильно отличаться от китайской версии OnePlus Ace 2V. Например, у Nord 3 будет 50-мегапиксельная камера вместо 64-мегапиксельной.

Также новинка получит 6,74-дюймовый OLED дисплей с разрешением 2772×1240 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Процессором послужит MediaTek Dimensity 9000, объем оперативной памяти будет доходить до 16 Гб. Емкость аккумулятора — 5000 мАч + поддержка 80-ваттной зарядки.

Появится в продаже смартфон должен в ближайшее время.