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Бесплатная раздача полного издания Dead Island: Riptide стартовала в Steam

В Steam началась акция, в рамках которой игроки могут бесплатно получить Dead Island: Riptide Definitive Edition вместе со всеми дополнениями.

Забрать игру можно по ссылке до 19:00 15 февраля по московскому времени. Для пользователей из России, чтобы воспользоваться предложением, потребуется VPN и смена региона.

Акция стала частью маркетинговой кампании, приуроченной к предстоящему релизу Dead Island 2 в Steam. На данный момент она доступна в магазине Epic Games Store.

В Dead Island: Riptide Definitive Edition игрокам предлагается исследовать тропический остров, охваченный зомби. Игра поддерживает кооперативный режим, позволяющий пройти сюжет вместе с друзьями.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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