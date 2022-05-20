OnePlus представил Nord 2T с Dimensity 1300 и зарядкой на 80 Вт

Компания OnePlus представила в Великобритании смартфон OnePlus Nord 2T. Он стал улучшенной версией Nord 2.

Смартфон обладает 6,43″ AMOLED-экраном с частотой обновления 90 Гц, чипсетом Dimensity 1300 и аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Работает устройство под управлением Android 12 с фирменной оболочкой OxygenOS 12.1.

Корпус достался от прошлой модели с переключателем громкости на торце. Сзади разместилась камера с тремя модулями на 50, 8 и 2 Мп соответственно.

Стоимость OnePlus Nord 2T стартует от €399 за версию 8/128 ГБ и €499 за версию 12/256 ГБ. Продажи начнутся с 24 мая.

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