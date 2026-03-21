Microsoft рассказала, какие нововведения получит Windows 11 в 2026 году | The GEEK
Новости

Microsoft рассказала, какие нововведения получит Windows 11 в 2026 году

В компании готовят масштабные изменения ОС.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 12:03

Microsoft опубликовала в блоге Windows Insider большой материал о планах по развитию операционной системы Windows 11 в 2026 году.

Глава подразделения Windows в Microsoft Паван Давулури отметил, что команда провела анализ отзывов и постаралась определить ключевые проблемы, на которые чаще всего жаловались пользователи. По его словам, в компании услышали запрос на более удобную и стабильную систему, и теперь работа будет направлена именно на это.

В ближайшее время в Windows 11 планируется добавить больше возможностей для настройки интерфейса. В частности, пользователи смогут самостоятельно перемещать панель задач. Напомним, эта функция уже была в прошлых версиях ОС, но пропала в 2021 году с выходом Windows 11.

Пользователи получат возможность отключать встроенную интеграцию Copilot в стандартных приложениях, таких как «Блокнот» и «Фотографии». Кроме того, Microsoft намерена сократить количество автоматических перезагрузок и уведомлений, а также дать возможность пропускать обновления на этапе первоначальной настройки устройства.

Среди других запланированных нововведений:

  • Более быстрый запуск Windows 11, плавные анимации в «Проводнике» и повышение стабильности при работе с файлами.
  • Оптимизация потребления ресурсов для ускорения запуска системных утилит.
  • Повышение эффективности использования памяти.
  • Снижение задержек при работе с меню «Пуск» за счет переноса основных компонентов Windows на WinUI3.
  • Повышение общей стабильности системы, включая более быстрое пробуждение устройств.

Microsoft планирует переработать и систему обновлений. В будущем пользователям предложат единый цикл ежемесячных перезагрузок. Появится возможность гибко управлять установкой обновлений и откладывать их на удобный срок. Помимо этого, выключать и перезагружать компьютер можно будет без принудительной установки обновлений.

Все новые функции сначала пройдут тестирование в рамках программы Windows Insider. Пользователи смогут оценить изменения и оставить обратную связь.

id·222310·20260321_1203
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  2. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  4. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  5. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры
Смотреть все обзоры