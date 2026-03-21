Microsoft рассказала, какие нововведения получит Windows 11 в 2026 году

Microsoft опубликовала в блоге Windows Insider большой материал о планах по развитию операционной системы Windows 11 в 2026 году.
Глава подразделения Windows в Microsoft Паван Давулури отметил, что команда провела анализ отзывов и постаралась определить ключевые проблемы, на которые чаще всего жаловались пользователи. По его словам, в компании услышали запрос на более удобную и стабильную систему, и теперь работа будет направлена именно на это.
В ближайшее время в Windows 11 планируется добавить больше возможностей для настройки интерфейса. В частности, пользователи смогут самостоятельно перемещать панель задач. Напомним, эта функция уже была в прошлых версиях ОС, но пропала в 2021 году с выходом Windows 11.
Пользователи получат возможность отключать встроенную интеграцию Copilot в стандартных приложениях, таких как «Блокнот» и «Фотографии». Кроме того, Microsoft намерена сократить количество автоматических перезагрузок и уведомлений, а также дать возможность пропускать обновления на этапе первоначальной настройки устройства.
Среди других запланированных нововведений:
- Более быстрый запуск Windows 11, плавные анимации в «Проводнике» и повышение стабильности при работе с файлами.
- Оптимизация потребления ресурсов для ускорения запуска системных утилит.
- Повышение эффективности использования памяти.
- Снижение задержек при работе с меню «Пуск» за счет переноса основных компонентов Windows на WinUI3.
- Повышение общей стабильности системы, включая более быстрое пробуждение устройств.
Microsoft планирует переработать и систему обновлений. В будущем пользователям предложат единый цикл ежемесячных перезагрузок. Появится возможность гибко управлять установкой обновлений и откладывать их на удобный срок. Помимо этого, выключать и перезагружать компьютер можно будет без принудительной установки обновлений.
Все новые функции сначала пройдут тестирование в рамках программы Windows Insider. Пользователи смогут оценить изменения и оставить обратную связь.
