Microsoft рассказала, какие нововведения получит Windows 11 в 2026 году

Microsoft опубликовала в блоге Windows Insider большой материал о планах по развитию операционной системы Windows 11 в 2026 году.

Глава подразделения Windows в Microsoft Паван Давулури отметил, что команда провела анализ отзывов и постаралась определить ключевые проблемы, на которые чаще всего жаловались пользователи. По его словам, в компании услышали запрос на более удобную и стабильную систему, и теперь работа будет направлена именно на это.

В ближайшее время в Windows 11 планируется добавить больше возможностей для настройки интерфейса. В частности, пользователи смогут самостоятельно перемещать панель задач. Напомним, эта функция уже была в прошлых версиях ОС, но пропала в 2021 году с выходом Windows 11.

Пользователи получат возможность отключать встроенную интеграцию Copilot в стандартных приложениях, таких как «Блокнот» и «Фотографии». Кроме того, Microsoft намерена сократить количество автоматических перезагрузок и уведомлений, а также дать возможность пропускать обновления на этапе первоначальной настройки устройства.

Среди других запланированных нововведений:

Более быстрый запуск Windows 11, плавные анимации в «Проводнике» и повышение стабильности при работе с файлами.

Оптимизация потребления ресурсов для ускорения запуска системных утилит.

Повышение эффективности использования памяти.

Снижение задержек при работе с меню «Пуск» за счет переноса основных компонентов Windows на WinUI3.

Повышение общей стабильности системы, включая более быстрое пробуждение устройств.

Microsoft планирует переработать и систему обновлений. В будущем пользователям предложат единый цикл ежемесячных перезагрузок. Появится возможность гибко управлять установкой обновлений и откладывать их на удобный срок. Помимо этого, выключать и перезагружать компьютер можно будет без принудительной установки обновлений.

Все новые функции сначала пройдут тестирование в рамках программы Windows Insider. Пользователи смогут оценить изменения и оставить обратную связь.