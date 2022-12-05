OnePlus готовит первую механическую клавиатуру с кастомной настройкой

OnePlus готовит первую фирменную механическую клавиатуру, которую создают вместе с Keychron — известным производителем подобной техники.

Новая клавиатура пока что не представлена официально, неизвестна также дата выхода. Помимо этого, ничего не сказано о технических параметрах новинки. Известно лишь, что она «настраиваемая». Подробности обещают в первом квартале 2023 года, но кое-что расскажут уже 15 декабря.

Эту клавиатуру создают в рамках программы OnePlus Featuring, где пользователи могут голосовать за новые продукты, которые они бы хотели купить.