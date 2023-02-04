OnePlus Ace 2 получит флагманскую камеру с датчиком Sony IMX890

Все больше подробностей появляется о флагманском OnePlus Ace 2 (он же 11R для глобального рынка). Производитель раскрыл, что камера новинки получит датчик Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения и поддержку RAW.

Вместе с новыми пресс-изображениями появились и примеры фото, сделанных на OnePlus Ace 2/11R:

По слухам, устройство получит 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятор на 5000 мАч + поддержку 100-ваттной зарядки.

Представить OnePlus Ace 2 должны уже 7 февраля. Рендеры флагмана можно посмотреть здесь.