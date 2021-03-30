Официально: Xiaomi покажет свой электромобиль уже сегодня

Китайская компания Xiaomi представит свой первый электромобиль уже 30 марта, то есть сегодня. Это решение приняли в совете директоров. Как ожидается, в ближайшие 10 лет компания планирует вложить в развитие направления более 10 миллиардов долларов.

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Say hello to #XiaomiSmartElectricVehicles.



Get all the information at our #XiaomiMegaLaunch Part II tonight! 19:30 (GMT+8), 2021! pic.twitter.com/gq3Kue2pF1 — Xiaomi (@Xiaomi) March 30, 2021

Пока что не сообщается, какие параметры и дизайн получит новинка. Однако выпуск, по имеющимся данным, будет идти на заводах бренда XPeng Motors. О сроках начала продаж и ценах сведений пока нет.

При этом отметим, что Apple также готовится к релизу собственного электромобиля. Его выведут на рынок в 2024-28 годах, однако пока что неясно, какие именно возможности он получит, помимо обычной езды.

Забавно, что Xiaomi уже не в первый раз опережает Apple. Ранее там показали зарядный коврик для трёх устройств одновременно. С этим у купертиновцев не сложилось, хотя там анонс состоялся ещё в 2019-м.

Потому не стоит исключать, что ситуация с электромобилем будет развиваться аналогичным образом.