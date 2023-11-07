Официально: Apple не будет выпускать 27-дюймовый iMac на чипах Apple Silicon

На прошлой неделе Apple представила обновлённый 24-дюймовый iMac и ноутбуки MacBook Pro на фирменных чипах серии M3. Ожидалось, что компания также переведёт 27-дюймовый iMac на новую платформу Apple Silicon, но похоже это не случится.

Сегодня в интервью изданию The Verge представитель Apple рассказал, что компания не планирует выпускать моноблок iMac 27″ на чипах М-серии. Отмечается, что пользователи, которые хотят более большую диагональ, чем может предложить iMac 24″, им стоит обратить своё внимание на 27-дюймовый монитор Studio Display в связки с Mac Studio или Mac Mini.

Пользователь при покупке монитора и мини-ПК Apple потеряет немного места на столе в сравнении с 24-дюймовым моноблоком, но зато сможет выбрать более производительный чип. Напомним, iMac 24″ не только имеет ограничения по портам USB-C, но и предлагается только с базовым чипом М-серии.

Ранее появилась информация, что Apple работает над созданием большого моноблока iMac с диагональю экрана более 30-дюймов.