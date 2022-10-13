Microsoft откажется от названия Office

Компания Microsoft переименует пакет приложений и сервисов Office, который существовал 31 год. Название и логотип на официальном сайте изменят уже в ноябре, а в 2023 году все сервисы для Windows и мобильных устройств обновятся.

Главное, что компания полностью откажется от названия Office в пользу Microsoft 365. Более того, изменится дизайн. Знакомые всем программы Word, Excel, Outlook и PowerPoint сохранят названия.

Пакет офиса с действующим названием будет продаваться и после ребрендинга, но сколько это продлится, пока неизвестно.

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