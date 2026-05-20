Яндекс Go получил встроенного ИИ-помощника для выбора товаров и услуг

Нейросеть сможет подбирать товары, сравнивать варианты и оформлять сценарии вроде доставки, ресторана или такси в одном чате.
Редакция The GEEK сегодня в 22:09
Яндекс добавил Алису AI в приложение Яндекс Go. Нейросеть теперь может помогать пользователям с выбором товаров прямо в чате — от одежды до бытовой техники.

Пользователи могут попросить Алису AI подобрать товар под конкретный запрос, сравнить модели смартфонов или посоветовать технику для дома. Например, нейросеть сможет найти книгу для ребёнка в заданном бюджете или помочь выбрать кондиционер для спальни.

Для работы с покупками используется ИИ-агент Маркета. Он уточняет предпочтения пользователя и предлагает подходящие товары из ассортимента маркетплейса.

Кроме покупок, Алиса AI помогает с другими сценариями внутри Яндекс Go: заказом такси, доставкой продуктов, поиском ресторанов и оформлением доставки.

В компании отмечают, что цель сервиса — объединить повседневные задачи в одном чате без необходимости переключаться между вкладками и приложениями.

Доступ к функции уже получили жители Москвы и Санкт-Петербурга из листа ожидания. По данным Яндекса, заявку на ранний доступ подали более миллиона человек. В будущем Алису AI планируют открыть для всех пользователей Яндекс Go.

